Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00-16.00 arasında , Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki çeşitli pistlerin açılışını yapacak. Program sonrası Külliye'ye geçecek olan Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
GÜNDEMDE SURİYE VE GAZZE VAR
Suriye'de yaşanan son gelişmeler, SDG'nin Şam'a entegrasyonu ve Şara-Abdi anlaşmasının sahaya yansımaları değerlendirilecek
GAZZE MASAYA YATIRILACAK
Trump'ın Erdoğan'a yolladığı 'Gazze mektubu' ele alınacak. Gazze’nin yeniden inşası, güvenliği ve siyasi geçiş sürecine ilişkin değerlendirme yapılacak, atılacak adımlar belirlenecek.
SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK
Terörsüz Türkiye denilen süreç de toplantının ana başlıklarından biri olacak.
Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımlarının gündemde yer alması bekleniyor.
Kabine’nin ardından Erdoğan 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapacak