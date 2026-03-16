Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN programında yeni bir safhaya geçildi.
KAAN'da tarihi dönüm noktası: Üç prototip bir arada... Beşinci nesil devrimi başlıyor
Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN programında yeni aşamaya geçildi. TUSAŞ'ın P0, P1 ve P2 prototipleriyle çoklu test sürecine hazırlanması, uluslararası savunma basınına göre projenin hızlanması açısından kritik gelişme olarak değerlendiriliyor.
Uluslararası savunma basını, bu adımın programın hız kazanması ve Türkiye’nin küresel savaş uçağı pazarındaki konumunu güçlendirmesi açısından kritik bir eşik olduğunu belirtti.
ABD merkezli savunma sitesi Military Leak’in analizinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen KAAN Milli Muharip Uçak programının yeni bir aşamaya geçtiği ifade edildi.
Analize göre TUSAŞ’ın yayımladığı son görüntüler, programın tek test uçağı modelinden çoklu prototip filosu aşamasına geçiş yaptığını gösterdi. İngiltere merkezli savunma platformu Defense News ise Türkiye’nin Milli Muharip Uçak girişimini “Ankara’nın savunma alanında stratejik bağımsızlık hedefini temsil eden en önemli projelerden biri” olarak değerlendirdi.
PROTOTİPLER TAKVİMİ HIZLANDIRACAK
Military Leak’in değerlendirmesine göre KAAN programında P0, P1 ve P2 isimleri verilen üç prototip üzerinden eş zamanlı test faaliyetleri yürütülecek. Programın ilk prototipi olan P0, 21 Şubat 2024’te gerçekleştirdiği 13 dakikalık ilk uçuşun ardından uçuş süresini artırmaya yönelik testlerine devam ediyor.
Analize göre üç ayrı prototipin devreye girmesiyle Türkiye, uçuş performansı, aviyonik sistem entegrasyonu ve görev sistemlerini paralel biçimde değerlendirme imkânı elde edecek. Savunma analizine göre çoklu prototip yöntemi, modern savaş uçağı projelerinde geliştirme riskini azaltan ve proje takvimini hızlandıran önemli bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Military Leak’e göre P1 ve P2 prototiplerinin önümüzdeki iki yıl içinde test uçuşlarına başlaması bekleniyor.
KÜRESEL PAZAR HEDEFLENİYOR
KAAN projesini inceleyen bir diğer savunma yayını olan İngiltere merkezli Defense News, Türkiye’nin Milli Muharip Uçak programını “Ankara’nın savunma sanayisinde stratejik bağımsızlık vizyonunun temel projelerinden biri” şeklinde nitelendirdi.
ABD merkezli Breaking Defense ise programın Türkiye’nin yalnızca kendi hava kuvvetleri için değil aynı zamanda uluslararası savaş uçağı pazarında ihracat potansiyeli oluşturmayı amaçladığını yazdı. Analize göre Türkiye’nin son yıllarda savunma üretiminde yakaladığı hız, KAAN projesinin küresel rekabet gücünü artırabilir.
VERİ PLATFORMU İŞLEVİ GÖRECEK
KAAN, daha önce TF-X adıyla bilinen ve resmi olarak Milli Muharip Uçak olarak tanımlanan Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi kapsamında geliştiriliyor. Uçak, düşük görünürlük sağlayan gövde tasarımı, çift motorlu yapısı ve gelişmiş sensör füzyonu mimarisiyle modern hava üstünlüğü görevleri için planlandı.
KAAN yaklaşık 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına ve 6 metre yüksekliğe sahip olacak. Uçağın 55 bin feet irtifada görev yapabilmesi ve iç silah bölmeleriyle birlikte 8 ile 10 ton arasında mühimmat taşıyabilmesi hedefleniyor.
KAAN ayrıca gelişmiş görev bilgisayarları, sensör füzyonu altyapısı ve ağ merkezli harp kabiliyetleri sayesinde hava, kara ve deniz unsurlarıyla eş zamanlı veri paylaşımı yapabilecek şekilde tasarlanıyor.