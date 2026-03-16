KAAN'da tarihi dönüm noktası: Üç prototip bir arada... Beşinci nesil devrimi başlıyor

Analize göre üç ayrı prototipin devreye girmesiyle Türkiye, uçuş performansı, aviyonik sistem entegrasyonu ve görev sistemlerini paralel biçimde değerlendirme imkânı elde edecek. Savunma analizine göre çoklu prototip yöntemi, modern savaş uçağı projelerinde geliştirme riskini azaltan ve proje takvimini hızlandıran önemli bir yaklaşım olarak kabul ediliyor. Military Leak’e göre P1 ve P2 prototiplerinin önümüzdeki iki yıl içinde test uçuşlarına başlaması bekleniyor.