İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus Pisa'ya konuk oldu.
Luciano Spalletti yönetiminde çıkış yakalayan Juventus, küme hattındaki rakibine karşı kilidi açmakta zorlansa da sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.
Juventus'u galibiyete taşıyan goller; 73'üncü dakikada Arturo Calabresi (k.k.) ve 90+2'de milli oyuncu Kenan Yıldız'dan geldi.
Kenan, kapanışı yaptı! ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/g0YNhXnFZz— S Sport Plus (@ssportplustr) December 27, 2025
Bu sonuçla; Torino ekibi puanını 32'ye yükseltirken Pisa ise 11 puanda kaldı.
Öte yandan Serie A'da bu sezon çıktığı 16'ıncı maçında 6'ıncı kez ağları havalandıran Kenan Yıldız gol katkısında çift haneye ulaştı. (10; 6 gol, 4 asist)