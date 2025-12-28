Vikipedi, önümüzdeki seçimler için yapılan anketlerin tamamını doğrudan, ayrıca aylık ortalama olarak ve ortanca olarak yayınlıyor. Yine grafiğini de yapıyor.

1.2025 yılında kaybeden ve kazanan partiler.

Vikipedi‘nin yayınlanmış olan aylık ortancalarını 2025 yılı ilk 11 ayı için, yıllık ortalama olarak hesapladım. Çıkan sonuçlara göre;

Anketlere göre 2025 yılında CHP oylarını 7,1 puan artırdı. 2025 yılı ortanca oy oranı yüzde 32,36 oldu.

AKP’nin oy oranı, 4,85 puan düştü, 30,77’ye geriledi.

MHP’nin oy oranı yüzde 10,07’ den 2,08 puan kaybıyla 7,99’a geriledi.

İyi parti oyları 4,55 puan düştü, yüzde 9,69’dan yüzde 5,14’e geriledi.

DEM partinin oyları, yüzde 8,82 iken az bir farkla aynı kaldı, yüzde 8,64 oldu. (Aşağıdaki Tablo)

2.AKP ve MHP neden oy kaybetti?

Halkın sorunları arttıkça, siyasi iktidarların oy kaybetmesi kaçınılmazdır. 2025 yılında yapılan birçok ankette, ekonomi (enflasyon, hayat pahalılığı) en önemli sorun olarak öne çıkıyor. Hayat pahalılığı gelirlerin enflasyon kadar artmadığı ve halkın geçim sıkıntısı çekmesi demektir. Anketlerde ekonomiyi en önemli sorun olarak görenler oranı, Asal anketlerinde yüzde 60, Anar’da 50,5, Gündemar’da, yüzde 55’dir.

Halkın güvenmediği ve sorun olarak bulduğu ikinci sorun adalet, hukuk ve yargıdır. Özellikle Mart 2025 ve sonrasında, siyasilerin, gazetecilerin bugüne kadar olan uygulamadan çok farklı olarak hapse atılması, kamuoyunda tedirginlik yarattı. Anayasa mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları mahkemesi kararlarının uygulanmıyor olması, tepki doğurdu.

3.Dem‘le İttifak Yaparsa, AKP Ve MHP Daha Çok Kaybedecek

Anketin özeti, AK parti ve MHP tabanı, DEM’le koalisyon istemiyor. Bunun gerekçeleri ne olabilir ?

Yapılan Anketlerden ve medya yorumlarında bu konuda farklı gerekçeler var. Halk terörsüz Türkiye tezini destekliyor ve fakat siyasi partilerin bu tezde özel hesapları olduğunu düşünüyor ve güven duymuyor. Söz gelimi Ak partinin anayasayı değiştirerek Erdoğan’ın yeniden aday olmasını sağlamak için DEM’i kullandığını düşünüyor. Aynı şekilde, ‘’Bu proje Irakta SDP’nin devlet kurması için ABD tarafından geliştirilmiş bir proje midir? Sorusu da çok tartışılıyor. Bazı kesimler terörle pazarlık yapılmaz tezini savunuyor. Bu da AKP ve MHP tabanını etkiliyor. Dem içinde, CHP’nin demokratikleşme ve hukuk devleti tezini destekleyen seküler kesimin CHP ‘ye oy verebileceği anlaşılıyor.

4.AKP‘nin Milletvekili sayısı düşüyor; CHP’nin artıyor.