Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazileri üzerine konuşlandırılan ve rant kapısı haline gelen "hobi bahçeleri"ni yıkmak istedi. MKYK'da tepki, Ankara'yı parsel parsel sattığı iddia edilen Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten geldi. MKK'da söz alan "Junior Gökçek", AK Partili vatandaşların bu durumdan mağdur olacağını, hatta AK Parti'ye bir daha oy vermeyeklerini öne sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL ORTAYA DÖKTÜ

CHP lideri Özgür Özel, Osman Gökçek'in bu düzenlemeye neden bu kadare tepki gösterdiğini Sakarya Mitingi'nde açıkladı. Babası Melih Gökçek'in Ankara'da birçok "hobi bahçesi" adı altında villası olduğunu söyleyen Özel, "20.000 lira emekli maaşı veriliyor, Erdoğan veto etmiyor, onaylıyor. Basıyor mührü gitsin, '20.000 lira yeter' diyor. 28.000 lira asgari ücret onaylıyor. Fındık ya fındık! 360 liradan 160 liraya düşmüş, buna itiraz etmiyor, müdahale etmiyor. Efendim, Ankara'da, Akyurt ilçesinde, Melih Gökçek ve arkadaşlarının zenginlerin hobi bahçesi gibi görünen villaları var villaları! İş buraya gelince veto ediyor, Melih'in villalarını kurtarıyor! Yazıklar olsun!"