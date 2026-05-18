İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile yeniden anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Madrid temsilcisi Portekizli çalıştırıcı ile tüm şartlarda sözlü olarak el sıkıştı. 13 yıl aradan sonra İspanyol devine geri dönmeye hazırlanan deneyimli teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

BENFİCA'YA 6 MİLYON EURO FESİH BEDELİ ÖDENECEK

Mourinho’nun Portekiz ekibi Benfica ile 2027 yılına kadar olan sözleşmesinde özel bir madde bulunuyordu. Bu maddeye göre; 2025-26 sezonunun son resmi müsabakasını takip eden 10 günlük süreçte hem kulübün hem de Mourinho’nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı yer alıyordu. Bu transfer doğrultusunda Benfica'nın, Portekizli teknik adamın ayrılığından 6 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN GÖZLER BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Mourinho’nun, cumartesi günü oynanacak Real Madrid - Athletic Bilbao karşılaşmasının ardından İspanya'ya giderek resmi imzayı atması bekleniyor. Ancak kulüpten yapılacak resmi duyurunun takvimi, Real Madrid'deki başkanlık seçimi sürecine göre değişiklik gösterebilecek.

Mevcut başkan Florentino Perez’in yeniden aday olduğu kulüpte, başkan adaylığı için adı geçen Enrique Riquelme’nin aday olmaması durumunda resmi açıklama önümüzdeki hafta pazartesi veya salı günü yapılacak. Riquelme’nin adaylığını açıklaması ve seçimin gerçekleşmesi halinde ise resmi duyuru süreci iki hafta daha uzayabilecek.

MADRİD'DEKİ İLK DÖNEMİNDE 3 KUPA KAZANDI

Daha önce 2010-2013 yılları arasında da Real Madrid'de görev yapan Jose Mourinho, kulüpteki ilk döneminde 3 kupa sevinci yaşamıştı. Portekizli teknik adam yönetimindeki Madrid ekibi, söz konusu 3 yıllık süreçte 1 LaLiga şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) kazanmıştı. Kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.