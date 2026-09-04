Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi

Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi

İstanbul’da jandarma piyasaya sahte dolar basıp sürecekleri ihbarı üzerine yaptığı çalışmayı tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Esenyurt’ta bir adrese düzenlenen operasyonda valizler dolusu toplam 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 1

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 2 milyon 890 bin sahte ABD doları ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 2

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para basımı ve dağıtımına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 3

Operasyonda, 28 bin 900 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paraların toplam değerinin 2 milyon 890 bin ABD doları olduğu belirtildi.

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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 4

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 5
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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 6
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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 7
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Jandarmadan piyasayı sallayacak operasyon: 2.8 milyon sahte dolar ele geçirildi - Resim: 8
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