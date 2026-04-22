Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz takip sonucu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, il merkezindeki bir iş yeri ile merkeze bağlı bir köydeki bağ evine operasyon düzenledi. Adım adım izlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon neticesinde jandarma ekipleri tarafından el konulan materyaller şunlar:

40.517 adet sentetik ecza hapı

33 gram sentetik kannabinoid ham maddesi

1 adet ruhsatsız av tüfeği

1 adet av tüfeği şarjörü

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.