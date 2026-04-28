İzmir’de iki kişinin yaşamını yitirdiği feci olay sonrası yürütülen hukuk mücadelesinde, kamu görevlilerine yönelik yargılama süreci resmen başlıyor. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana davada, memur statüleri nedeniyle dosyaları ayrılan İZSU bürokratlarının akıbeti belli oldu. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte; Genel Müdür Gürkan Erdoğan, eski müdür Ali Hıdır Köseoğlu ve diğer sorumlu memurlar Barış Koç, Ömer Karabilgin, Serdar Sadi ve Ezgi Nazaroğlu için duruşma günü verildi.

10 TEMMUZ’DA ADALET RANDEVUSU

6 memur sanık, 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. "Taksirle öldürme" suçlamasıyla yargılanacak olan bürokratlar, olaydaki ihmal iddialarına yanıt verecek. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz’in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, davanın peşini bırakmadıklarını vurgulayarak, "Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağına ve adaletin gerçekleşeceğine inanıyoruz" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

HUKUKİ SÜREÇTE SON DURUM

Daha önce 30 sanığın ceza aldığı olayda, Bölge Adliye Mahkemesi’nin bazı kararları bozmasıyla yargılama takvimi oldukça yoğunlaşmış durumda. Gediz Elektrik bünyesindeki bazı sanıkların tahliye edildiği ve 12 sanığın yeniden yargılanacağı süreç devam ederken, Temmuz ayındaki bu yeni duruşma, facianın kamu tarafındaki sorumluluk zincirini aydınlatması açısından davanın en kritik halkası olarak görülüyor. İzmir halkı ve maktul ailelerinin gözü, şimdi Temmuz ayında başlayacak olan bu yeni yargılamaya çevrildi.