İzmir Barosu’nun 2016 Genel Kurulu’nda saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandı. Genel kurulda 4 adaylı yarışta oy sayımına geçildi.
Bugün saat 09.00’dan itibaren İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlar Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda oy kullandı.
4 ADAYLI YARIŞ
İzmir Barosu’nun 2026 Genel Kurulu’nda, mevcut yönetimin adayı Çağdaş Avukatlar grubundan Emre Öktem, Cumhuriyetçi Avukatlar grubundan Serhat Sökmen, İzmir Avukatlar grubundan Volkan Gültekin, bağımsız aday olarak ise Tacettin Çolak yarıştı.
SERHAT SÖKMEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Adayların aldıkları oy şöyle gerçekleşti:
Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Serhat Sökmen- 2624
Çağdaş Avukatlar grubu adayı Emre Öktem- 2523
İzmir Avukat Hareketi adayı Volkan Gültekin- 1453
Bağımsız Aday Tacettin Çolak- 297
Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Avukatlar grubu başkan adayı Serhat Sökmen İzmir Barosu’nun yeni başkanı seçildi.