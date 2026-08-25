Teknolojinin insan hayatı ve toplum üzerindeki karanlık, rahatsız edici etkilerini sarsıcı bir dille ele alan antoloji dizisi Black Mirror, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix tarafından bu yılın başlarında yeşil ışık yakılan 8. sezon için prodüksiyon ekibi yeniden sete indi. Yaklaşık 18 aylık aranın ardından gelen bu gelişmeyle birlikte, yeni hikayelerin yapım süreci hız kazandı.

YENİ SEZON ÇEKİMLERİ RESMEN BAŞLADI

Yeni sezonun prodüksiyon süreci başlamış olsa da 8. sezona dair bilgiler şimdilik kısıtlı kalmayı sürdürüyor. Yeni bölümlerde yer alacak oyuncu kadrosu, kaç bölümden oluşacağı veya resmi yayın tarihi gibi ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak çekim aşamasına geçilmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde oyuncu tercihleri ve bölüm temaları hakkındaki açıklamaların sıklaşması bekleniyor.

DAHA ÖNCE İŞLENMEYEN FARKLI KONULAR ELE ALINACAK

Dizinin yaratıcısı Charlie Brooker, yeni sezonun senaryo kaleme alma sürecine "Şu ana kadar neyi yapmadık ve hangi konuları işlemedik?" sorusuyla başladıklarını ifade etti. Brooker, yapımda daha önce keşfedilmemiş yeni tonların ve benzersiz konuların izleyiciyle buluşacağını aktardı. Yapımcı kadrosunda Charlie Brooker'a Bisha K. Ali, Jessica Rhoades, Annabel Jones ve Louise Sutton gibi isimler eşlik ediyor.