İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Kuşadası'nda yaklaşık 7 aydır geçici yerlerinde zor şartlar altında ekmek mücadelesi veren balıkçı esnafının durumunu gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımlayan Özel, yerel yönetimin "2 aylık tadilat" vaadiyle esnafı mağdur ettiğini savundu.

"7 AYDIR OTOPARK KÖŞESİNE SIKIŞTIRILDILAR"

Kuşadası gibi dünyaca ünlü bir liman kentinde balıkçıların turizm ve ekonomi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan İYİ Partili Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası gibi bir liman kentinin en önemli esnaflarının başında şüphesiz balıkçılar geliyor. Fakat maalesef 2 aylık bir tadilat bahanesiyle yerlerinden edilen balıkçı esnafı, tam 7 aydır mahalle arası bir otoparkın bir köşesine sıkıştırılmış durumda."

HASTANE YANINDA HİJYEN VE KOKU KRİZİ

Geçici olarak belirlenen alanın ne esnafa ne de halk sağlığına uygun olmadığını belirten Özel, kış aylarının ardından havaların ısınmasıyla birlikte bölgedeki tablonun daha da ağırlaştığını söyledi. Çevredeki hijyen eksikliğine dikkat çeken Genel Sekreter Özel "Kokudan sokağa zor giriliyor, hiçbir hijyen önlemi yok. Bitişik duvarı ise hastane olan bir ortamda esnaf bütün bir kışı titreyerek geçirmiş. Şu anda ise sıcaklar ile birlikte sinekler ve koku da artmış durumda." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÖNETME KABİLİYETİ YOKSUNLUĞU YAŞIYOR"

Kuşadası’ndaki bu durumu genel siyasi iklimin ve idari vizyonsuzluğun bir yansıması olarak değerlendiren Osman Ertürk Özel, çözüm adresi olarak partisini işaret ederek açıklamasını, "Türkiye bir yönetme kabiliyeti yoksunluğu yaşıyor. Çaresi var, o da biziz" sözleriyle bitirdi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel'in açıklamaları, bölgedeki esnaf odaları ve Kuşadası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler Kuşadası Belediyesi'nin konuyla ilgili atacağı adımlara çevrildi.