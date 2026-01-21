

Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ

​İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı Sanayi Alanları Master Planı’nda Tokat’ın yer almamasını sert bir dille eleştirdi. Er, “Tokat’ın bu listenin dışında bırakılması tesadüf değil, siyasi bir tercihtir” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Sanayi Alanları Master Planı, bir kez daha Tokat’ın bilinçli şekilde görmezden gelindiğini açıkça ortaya koymuştur. Samsun–Mersin hattında 13 il için binlerce hektarlık sanayi alanı ilan edilirken, Tokat’ın bu listenin dışında bırakılması tesadüf değil, siyasi bir tercihtir.

Bakanlığın sıraladığı kriterlerin tamamı Tokat’ın lehineyken; lojistik hatlar üzerinde bulunan, Karadeniz–İç Anadolu geçişinde kilit konuma sahip, tarımsal üretim gücü yüksek, geniş ve sulanabilir ovalara sahip bir ilin yok sayılması, “bölgesel kalkınma” söyleminin içinin ne kadar boşaltıldığını göstermektedir.

Tokat’a sanayi alanı ilan etmemek; “Bu ilde üretim olmasın, gençler göç etsin, yatırımcı uzak dursun” demektir.



BU AÇIK BİR İHMALDİR, HATTA TOKAT’A KARŞI İŞLENMİŞ BİR HAKSIZLIKTIR

Buradan açıkça soruyoruz:

Tokat hangi kriteri karşılamamaktadır?

Yoksa sorun kriterler değil, Tokat’ın hakkını savunacak iradenin iktidar sıralarında bulunmaması mıdır?

İYİ Parti olarak uyarıyoruz:

Tokat sahipsiz değildir. Bu şehir, siyasi hesaplara kurban edilemez. Tokat’ı yok sayan her planın karşısında duracak, bu adaletsizliği her platformda dile getirmeye devam edeceğiz.

Tokat üretmek istiyor, istihdam istiyor, yatırım istiyor.

Ama Ankara, Tokat’a sırtını dönüyor.

Bu adaletsizliğe susmayacağız, bu dışlanmayı kabul etmeyeceğiz.