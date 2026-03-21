İtalya’nın kuzeyindeki Alto-Adige Bölgesi’nde bulunan Ridanna Vadisi’nde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ridanna Vadisi’nde 2 bin 445 metre yükseklikte yerel saatle 11.40 (TSİ 13.40) civarında çığ meydana geldi.

O sırada bölgede bulunan 25 dağcının etkilendiği olayda, 2 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına 6 helikopter ve yaklaşık 80 görevli katıldı.

İtalya’nın kuzey sınırlarından geçen Alp Dağları’nda bu yıl içinde can kayıplarına neden olan başka çığ olaylarının da yaşandığı belirtildi.

Ülkedeki çevre örgütleri ise küresel ısınmanın etkisiyle bu tür afetlerin artabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.