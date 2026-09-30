İsveç'te bir ithalatçı şirket, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba üzerinden yaklaşık 3 bin 500 euroya tedarik ettiği "Titan R7S" model elektrikli aracı, Range Rover görünümünden esinlenen tasarımıyla 15 bin 950 euro fiyat etiketiyle satışa çıkardı.
İsveç'te "ehliyetsiz" satılan çakma Range Rover'lara polis engeli
Çinli e-ticaret platformu Alibaba üzerinden ithal edilerek "ehliyetsiz kullanılabilir" vaadiyle satışa sunulan Range Rover tasarımlı mini elektrikli araçlar, teknik standartları ihlal ettiği gerekçesiyle İsveç polisi tarafından toplatılmaya başlandı.Haber Merkezi
Ülkedeki mevzuat boşluklarından yararlanmayı hedefleyen satıcı, moped kategorisinde değerlendirilen aracı ehliyetsiz ve tescilsiz şekilde kullanılabilecek bir ulaşım aracı olarak pazarladı. Ancak İsveç emniyeti tarafından sokaklarda başlatılan sıkı denetimler, satıcının iddialarını boşa çıkardı.
Süpermarket çıkışında yapılan kontroller sırasında yürüme engelli bir vatandaşın kullandığı aracı durduran polis ekipleri, detaylı teknik inceleme yapmak üzere araca el koydu.
AĞIRLIK VE KOLTUK LİMİTLERİ AŞILDI
Yapılan resmi incelemelerde, ehliyetsiz moped sınıfında azami ağırlık sınırı 425 kilogram iken söz konusu aracın 600 kilogram geldiği saptandı.
Ayrıca mevzuat gereği en fazla 2 koltuğa izin verilirken, aracın 5 koltuklu olarak satıldığı ve izin verilen motor gücü ile hız limitlerinin üzerinde performans sergilediği belirlendi. İthalatçı firmanın "batarya ağırlığa dahil edilmemeli" yönündeki itirazı teknik standartlara aykırı bulunarak reddedildi.
İncelemelerin ardından aracın ehliyetsiz kullanım sınıfında yer almadığı kesinleşti. Kararla birlikte bu modeli satın alan kişilerin, aracı kullanabilmek için ya geçerli bir sürücü belgesi alması ya da aracı satması gerekecek.