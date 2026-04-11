İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak görünmez hale geldi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren Boğaz çevresinde yoğun sis etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen sis tabakasının altında kaldı.

Boğaz hattı boyunca etkisini sürdüren sis nedeniyle dev yapının görünürlüğü kaybolurken, bölgede sisli hava hakimiyetini koruyor. Meteorolojik verilere göre sisin günün ilerleyen saatlerinde dağılması bekleniyor.

