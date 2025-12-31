​İstanbul’da yılbaşı heyecanı yaşanırken, kentin kalbi Taksim ve İstiklal Caddesi güne kısıtlamalarla başladı. İstanbul Valiliği tarafından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, her yıl milyonlarca kişinin akın ettiği bölgede ulaşım ve giriş-çıkışlar sınırlandırıldı.

Alınan kararla birlikte M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

​VALİLİK KARARIYLA ULAŞIM DURDURULDU

​İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, yılbaşı gecesi yaşanabilecek aşırı yoğunluğu ve güvenlik risklerini yönetebilmek amacıyla Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı önlemler alındı. Sabah saatlerinden itibaren Taksim ve Şişhane duraklarında trenlerin durmayacağı, yolcuların alternatif güzergahlara yönlendirildiği bildirildi. Ayrıca Taksim-Kabataş arasındaki füniküler seferleri de ikinci bir emre kadar askıya alındı.

​İSTİKLAL CADDESİ ZİYARETÇİLERE KAPANDI

​Yılbaşının en canlı noktası olan İstiklal Caddesi, bu yıl da bariyerlerle çevrilerek genel kutlamalara kapatıldı. Caddeye çıkan tüm sokaklarda polis ekipleri güvenlik noktaları oluştururken, yalnızca bölgede ikamet edenlerin veya özel izni bulunanların girişine izin veriliyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu tedbirlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için "önleyici bir adım" olduğu vurgulandı.

​BÖLGE ESNAFI KISITLAMALARDAN ŞİKAYETÇİ

​Alınan bu sert tedbirler, yılın en yüksek cirosunu yapmayı bekleyen Taksim esnafını ise mağdur etti. İstiklal Caddesi üzerindeki restoran ve mağaza sahipleri, ulaşımın kesilmesi ve girişlerin zorlaştırılması nedeniyle müşteri kaybettiklerini dile getiriyor. Birçok esnaf, "Yılbaşı bizim için en büyük fırsattı, ancak yollar kapalı olduğu için kimse gelemiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

VALİLİK YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği, dün yaptığı paylaşımda kapanacak yolları, güzergahları ve tramvay istasyonlarını paylaşmıştı.

İşte Valiliğin internet sitesinde paylaşılan o duyurdu: