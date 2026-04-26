İstanbul genelinde baharın gelişiyle birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, kentte hava sıcaklığı gün içerisinde 23 dereceye kadar tırmandı.

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen binlerce vatandaş, şehrin gürültüsünden kaçarak park ve sahil bantlarına akın etti. İstanbul’un en gözde duraklarından biri olan Bebek Sahili, bu yoğunluktan en çok nasibini alan noktalardan biri oldu.

Vatandaşların bir kısmı balık tutup piknik yaparken, bir kısmı da evcil hayvanlarıyla uzun sahil yürüyüşlerinin tadını çıkardı.

Havanın aniden ısınmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar, sadece sahil kenarında oturmakla yetinmeyip kendilerini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. İsmini açıklanmak istemeyen bir kişi

"Hava inanılmaz güzel, çok güzel bir güneş açtı. Biz her hafta, haftanın bir günü toplanıp burada board yapıyoruz. Havaların ısınmasıyla board sezonumuzu açtık. Havalar kış mevsiminden dolayı biraz soğuk olduğu için board yapamıyorduk, sadece yüzüyorduk. Ama şu an çok rahat bir şekilde boardumuzu çıkarıp kullanabiliyoruz. Adeta kendimizi sahile attık."

Sahilde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da bu erken gelen yaz havasından oldukça memnun. Antalya’dan İstanbul’a gelen bir vatandaş, kentin havasının şu an kendi memleketini aratmadığını vurgulayarak, "Antalya’dan geliyorum. Yazı aratmayan bir hava var şu an İstanbul’da. Bu güzel hafta sonunu balık tutarak değerlendiriyorum, çok memnunum," dedi. Bebek hattı boyunca iki saattir bisiklet sürdüğünü belirten Serkan Bakkal ise havanın güzelliğine dikkat çekerek, yağmurların bir süre daha gelmemesi temennisinde bulundu.

Sadece yetişkinler değil, çocuklar da baharın gelişini Bebek Parkı’nda kutladı. Ailesiyle birlikte parka gelen kişi, baharın gelmesinden dolayı duyduğu heyecanı şu sözlerle paylaştı:

"Bahar geldi, ben de bu yüzden çok mutluyum. Ailemle buraya geldim. Çok sıcak bir hava var, çok güzel bir gün. Şu an biz Bebek Parkı’ndayız, burası benim en sevdiğim parklardan biri. Havanın güzel olması beni çok heyecanlandırıyor çünkü birazdan denize de gireceğiz."

Sahil boyunca oluşan yoğunlukta kimi vatandaşlar sandalyelerini kapıp deniz kenarında kitap okurken, kimileri ise bisiklet ve patenlerle spor yapmayı tercih etti. Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.