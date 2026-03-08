İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kent genelinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle geniş kapsamlı trafik ve ulaşım tedbirleri aldı. Bugün saat 11.00'de Kadıköy'deki programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar belirlendi.
İstanbullular dikkat: Bugün bazı yollar ve metro durakları kapalı olacak
İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak. Bazı metro istasyonları hizmet vermeyecek. Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararına göre yapılan düzenlemeyi duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü de trafiğe kapalı kalacak yollar ile ilgili bilgi verdi.Derleyen: Dilek Taşdemir
Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu trafiğe kapatılacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı bildirilirken açıklamada, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilecekleri ve araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecekleri duyuruldu.