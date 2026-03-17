UEFA, 2025-2026 sezonunda düzenlenecek kulüp organizasyonlarının finalleri için genel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs’ta İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Final karşılaşması için bilet satış süreci 20 Mart Cuma günü saat 13.00’e kadar devam edecek.

BİLETLER 'İLK GELEN ALIR' SİSTEMİYLE SATILACAK

UEFA’nın resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, biletlerin büyük bölümünün finalist takımların taraftarları ve genel halka ayrıldığı belirtildi.

Genel satışa sunulan biletlerin çekiliş yerine “ilk gelen ilk alır” sistemiyle satışa çıkarıldığı açıklandı.

Ayrıca final için ayrılan biletlerin dağıtımının ilgili kulüplerle doğrudan koordine edileceği ifade edildi.

37 BİN 500 BİLETTEN 27 BİNİ TARAFTARLARA

UEFA’nın açıklamasına göre Tüpraş Stadyumu’ndaki final için toplam 37 bin 500 bilet bulunuyor.

Bu biletlerin 27 bin 500’ü doğrudan taraftarlar ve genel halk için satışa sunuldu.

Finale kalan iki takımın her biri en fazla 11 bin bilet alma hakkına sahip olacak.

Biletler UEFA.com/tickets adresi üzerinden dünya çapında satışa sunulurken başarılı başvuru sahipleri en fazla iki bilet satın alabilecek.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi finali için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Finalist takım taraftarları: 40 Euro

1. kategori: 240 Euro

2. kategori: 160 Euro

3. kategori: 65 Euro

Engelli taraftarlar: 40 Euro