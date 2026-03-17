Kırıkkale’de dilencilik yaptığı sırada bir kadının çantasını keserek cüzdanını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalanarak tutuklandı. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi İmam Hatip Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde dilencilik yapan G.Ş. (24), yoldan geçen bir kadından para istedi. Kadının talebi reddetmesi üzerine şüpheli, kadının kolundaki çantanın kulpunu keserek içindeki cüzdanı aldı ve olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. KGYS kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi.

Gözaltına alınan G.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KGYS görüntülerinde şüphelinin kadının önünü keserek çantadan cüzdanı aldığı, çevredeki vatandaşların kadına yardım etmeye çalıştığı ve şüphelinin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.