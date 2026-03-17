Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi Malatya İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programına katıldı.

Zafer Partisi Malatya İl Teşkilatı’nın bir otelde düzenlediği iftara, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırı, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları ile parti üyeleri katıldı.

“MUHALİFSENİZ SİZE FARKLI YASALAR UYGULANIYOR”

Konuşmasında Türkiye’de adalet sisteminin eşit işlemediğini savunan Özdağ şunları söyledi:

“Haksızlık ve adaletsizlik ne yazık ki hayatımızın bütün alanlarını kapsamış durumda. Anayasanın 10. maddesi diyor ki bütün Cumhuriyet yurttaşları yasalar önünde, mahkemede eşittir. Siyasi görüşleri ne olursa olsun aynı yasalarla yargılanırlar. Peki öyle mi durum? Hayır, ne yazık ki öyle değil. Eğer bu ülkede muhalifseniz, hükümeti eleştiriyorsanız size farklı yasalar uygulanıyor, farklı muamele ediliyor.”

Özdağ, Antalya’da yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında dava açıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Ben Antalya'da bir konuşma yaptım. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı Mersin AK Parti Kongresi'nde yapmış olduğu konuşma için eleştirdim. Ve ben Ankara'da yaşıyorum, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Ankara'da yaşıyor. Ama beni İstanbul Başsavcılığı gözaltına aldı. Ve Cumhurbaşkanına hakaretten hakkımda dava açtılar. Bir iddianame hazırladı savcı, mahkemeye yolladı. Mahkeme iddianameyi geri çevirdi. Dedi ki: Bu konuşma Antalya'da olmuş. Sen bu adamı gözaltına alamazsın, bu iddianameyi de hazırlayamazsın. Cumhurbaşkanının avukatları cevap verdiler: Cumhurbaşkanımız bu konuşmayı televizyonla İstanbul'da izledi diye. Doğrusu ben de şükrettim. Niye de şükrettim? Ya New York'ta izleseydi ne olacaktı? Herhalde New York Başsavcısı alacaktı beni gözaltına. Böyle hukuk olur mu ya? Ve o davadan beraat ettim.”

“BEŞ AY HAPİSTE YATTIM”

Kayseri’de yaşanan bir olay sonrası tutuklandığını söyleyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ama baskı yapılması için çalıştığım Kayseri'de Başsavcılığın ve Emniyetin hakkında hiçbir takibat yapmadığı, Kayseri'de 27 yaşındaki Suriyeli’nin 7 yaşında akrabası olan bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine çıkan olaylardan dolayı tutuklandım. Beş ay hapiste yattım ve iki sene dört ay da ceza aldım. Şimdi mahkeme istinafta. Böyle adalet olur mu? Olmaz tabii.”

“BU ADALET DEĞİL”

Özdağ, Silivri’de tutuklu yargılama uygulanmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Silivri'de izliyorsunuz, duruşmalar devam ediyor. Tutuksuz yargılama olabilir mi? Olabilir. Hayır, tutuklu yargılanıyorlar. Rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanıyorlar. İyi de rüşveti veren kişi yedi yüz seneyle yargılanıyor, o dışarıda korumalarla dolaşıyor. Bu adalet mi? Hayır, bu adalet değil.”

“TÜRKİYE’YE YÖNELİK PLANLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Dış politika ve bölgesel gelişmelere de değinen Özdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün terörle müzakere ederek Batı'nın dayattığı, İsrail'in istediği bir çözüm sürecini başlatanlar, Abdullah Öcalan'a stadyum diye ortaya çıkanlar Türkiye'nin birlik ve beraberliğini savunamazlar. Veya İran konusunda televizyona çıkıp, İran Trump'ın istediklerini verseydi de Amerika bu saldırıyı yapmasaydı diyen Hakan Fidan gibi bir Dışişleri Bakanıyla Türkiye'nin menfaatlerini savunmak mümkün değildir. Bakın İran vermedi, bombalanıyor ama kendisini savunuyor. Evet, liderini öldürdüler, generallerini öldürdüler ama anlaşılan İran da bunun intikamını almak için epeyce iş yaptı. Teslim olmadı, devletinin namusunu savundu. Ve ne diyorlar? Önce Irak'ı, sonra Suriye'yi, sonra İran'ı böleceğiz, sonra sıra Türkiye'ye gelecekmiş. Ve bizden 22 vilayetimizi kopartıp GAP bölgesini kopartıp burayı Kürdistan yapacaklarmış. Arkadaşlar bakın ben Gaziantepliyim, bir gün daha gazi oluruz. Özellikle İsrail'in eski başbakanlığının Amerika'da bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, “Sırada Türkiye var” dediğini söylediler. Onun için bizim de gelecek on yılda ülkemizi Türkiye'ye yönelik hain planlara karşı, bu planları caydırmak için iyi hazırlamamız gerekiyor.”