Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Van dışında kalan tüm bölgelerde yağış beklenirken, yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

İSTANBUL’DA KAR ALARMI

Megakent İstanbul’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu. Yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Sıcaklık 10 derece civarında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR GELİYOR

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın kuzeyli yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

DON, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı dikkatli olunması isteniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.