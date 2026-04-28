TATİL İÇİN GELDİĞİ OTELDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul Fatih’te gizemli bir ölüm vakası yaşandı. 20 Nisan'da Almanya’dan tatil amacıyla İstanbul’a gelerek bir otele yerleşen 24 yaşındaki Selin Başak Schlosser’den haber alamayan otel görevlileri odasına girdi. Genç kadını hareketsiz halde bulan ekiplerin yaptığı kontrolde, Schlosser’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ADLİ TIP RAPORU: DARP VEYA KESİCİ ALET İZİ YOK

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan genç kadının ön otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Schlosser’in vücudunda herhangi bir darp, zorlanma veya kesici alet izine rastlanmadığı kaydedildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alınsa da ifadelerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

DEHŞETİN SON ANLARI KAMERADA

Olayın en dikkat çekici detayı ise genç kadının ölmeden kısa süre önce bir bakkala sığındığı görüntüler oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, Schlosser’in takip edildiğini iddia ederek bakkala girdiği ve panik içinde yardım istediği görüldü. Yaklaşık 5 dakika boyunca bakkalda kalarak durumunu anlatan genç kadının, bu olaydan kısa süre sonra otel odasında ölü bulunması akıllarda soru işareti bıraktı. Polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.