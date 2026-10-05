Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı

İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı

Beşiktaş Gayrettepe’de 7 katlı bir binanın giriş katındaki dans akademisinde çıkan yangın, üst katlarda korku dolu anlar yaşattı. Duman altı kalan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 1

Beşiktaş’ta 7 katlı binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlara yoğun duman dolarken, mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

1 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 2

Yangın, Gayrettepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın girişi katında saat 12.30 sıralarında çıktı.

2 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın üst katlarına duman doldu.

3 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binanın üst katında mahsur kalanları tahliye etti.

4 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 5

Bina sakinlerinden bazıları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bir süre kaldırımda yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

5 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 6
6 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 7
7 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 8
8 9
İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro