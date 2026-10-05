İstanbul’da dans akademisinde yangın: Dakikalar içinde duman binayı sardı

Beşiktaş’ta 7 katlı binanın giriş katında bulunan dans akademisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlara yoğun duman dolarken, mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye tarafından söndürüldü.