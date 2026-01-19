İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapanacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin 19. yıldönümü için düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bugün saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.

HRANT DİNK CİNAYETİ

Hrant Dink cinayeti, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Şişli'de gerçekleşen ve Türkiye'nin yakın tarihinin en tartışmalı siyasi cinayetlerinden biri olarak kabul edilen olaydır.

Agos Gazetesi'nin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olan Hrant Dink, Türk-Ermeni kökenli bir gazeteci, yazar ve entelektüeldi. Ermeni Soykırımı konusunda diyalog yanlısı tutumu, azınlık hakları savunuculuğu ve barışçıl yaklaşımıyla tanınıyordu.

Ancak yazıları nedeniyle "Türklüğü aşağılama" (TCK 301) suçlamasıyla yargılanmış, hedef gösterilmiş ve ölüm tehditleri almıştı.

Son yazısında "güvercin tedirginliği" içinde olduğunu ifade etmişti.Cinayet günü, Agos Gazetesi'nin Halaskargazi Caddesi'ndeki binasının önünde, 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından arkadan vurularak öldürüldü.

Samast kısa sürede yakalandı ve cinayeti itiraf etti. Tetikçinin arkasında Yasin Hayal (azmettirici olarak ağırlaştırılmış müebbet aldı) ve Erhan Tuncel gibi isimler yer aldı.