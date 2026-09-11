İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu nasıl? Trafik olan yollar ve ilçeler hangileri? Canlı Takip

ANADOLU YAKASI: KÖPRÜ YOLU VE E-5 KİLİT

Ataşehir ve Ümraniye:

D-100 (E-5) Karayolu ile TEM Bağlantı Yolu’nun Ataşehir ve Ümraniye geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.