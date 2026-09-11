Anadolu Yakası’nda yoğunluk %49 seviyelerine ulaşırken, Avrupa Yakası’nda ise %35 ile daha sakin bir seyir hakim.
İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu nasıl? Trafik olan yollar ve ilçeler hangileri? Canlı Takip
İstanbul genelinde sabahın erken saatlerinde kent içi ulaşımda hareketlilik arttı. İBB Cep Trafik verilerine göre saat 07:21 itibarıyla şehir geneli trafik yoğunluğu %40 olarak ölçüldü. Trafiğin 1 saat içerisinde Anadolu'da %70 seviyelerini bulması bekleniyor.Aykut Metehan
İşte haritadan öne çıkan ilçe ilçe trafik durumu ve kritik güzergahlar:
ANADOLU YAKASI: KÖPRÜ YOLU VE E-5 KİLİT
Ataşehir ve Ümraniye:
D-100 (E-5) Karayolu ile TEM Bağlantı Yolu’nun Ataşehir ve Ümraniye geçişlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.
Kadıköy ve Üsküdar:
Köprü yaklaşımlarında ve Avrasya Tüneli giriş hattında trafik kırmızı renkle kendini gösteriyor. Kadıköy - Üsküdar sahil hatları ile bağlantı yollarında sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalıyor.
Maltepe ve Kartal:
D-100 Karayolu üzerinde Batı-Doğu ve Doğu-Batı yönlü akslarda turuncu ve kırmızı alanlar göze çarpıyor. Yan yollarda ve ana arterlerde mesai saati başlangıcıyla birlikte yoğunluk artıyor.
Pendik ve Tuzla:
Tuzla D-100 Güzelyalı mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle bölgede km’lerce uzayan araç kuyruğu ve ciddi bir aksama yaşanıyor.
Beykoz ve Şile:
Kuzey Marmara Otoyolu geçişleri ile ilçe içlerindeki ana caddeler yeşil renkle akıcı seyrini koruyor.
AVRUPA YAKASI: MERKEZİ İLÇELERDE ATAR DAMARLAR TIKALI
Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne katılım noktalarında ve Barbaros Bulvarı iniş hatlarında yoğunluk hakim. Karaköy Necatibey Caddesi - Tophane yönünde sürdürülen bakım-onarım çalışmaları nedeniyle tüm şeritlerin kapalı olması, çevredeki ilçe içi trafiği de olumsuz etkiliyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü:
D-100 Karayolu Esenyurt - Haramidere geçişinde ve Avcılar yönüne gidiş hattında yer yer yoğunluklar (kırmızı/turuncu) oluşmuş durumda.
Bağcılar ve Bahçelievler:
Basın Ekspres Yolu ve E-5 bağlantı noktalarında güneydoğu yönlü akslarda yer yer fren lambaları yanıyor; sürücüler kademeli olarak ilerliyor.
Başakşehir ve Sultangazi:
İlçe içi yollar ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarında trafik genel olarak yeşil ve açık durumda.
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE: DUYURULAR VE KAZALAR
Tuzla / D100 Güzelyalı (Saat 07:04): D100 Güzelyalı - Tuzla Yönü sağ şeritte meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu / Karaköy (Saat 01:21): Karaköy Necatibey Caddesi - Tophane Yönü, bakım ve onarım çalışması nedeniyle tüm şeritleriyle trafiğe kapalıdır. Alternatif güzergahların kullanılması önerilmektedir.