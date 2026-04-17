İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu kapsamında, 19 Nisan Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler kısmen değiştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 19 Nisan Pazar günü, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda 07.00-13.30 saatleri arasında seferlerimiz Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.
Maratona katılacak sporseverler, göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek 06.00-15.00 saatleri arasında hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler.
Tüm sporculara başarılar dileriz.