Temeli Şubat 2025’te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atılan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi açıldı. Otel standartlarında konaklama, minderli güreş salonları, fitness merkezi, sauna ve kamp organizasyonlarına uygun alanlarıyla Türk güreşine hizmet edecek tesisli ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, sorularımızı yanıtladı. Fatih’e modern bir spor yatırımı daha kazandırdıklarını belirten Nuri Aslan burada yetişecek sporcularla İstanbul’un şampiyonluğa koşacağını söyledi. Yerleşkenin temelini CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun attığını anımsatan Aslan, "Yerleşkeye Sayın Sadettin Tantan gibi bir devlet büyüğümüzün ismini bu tesise vererek ona olan vefamızı gösterdik. Sporcularımız artık çok daha iyi koşullarda çalışacak ve inşallah ülkemize nice madalyalar kazandıracak. İstanbul şampiyonluğa koşuyor. Biz laf değil, iş üretiyoruz” sözleriyle spora büyük katkı verdiklerini belirtti. Yerleşkenin açılışında Aslan, kendisine yönelttiğimiz soruları içtenlikle yanıtladı:

-Fatih’te gerçekten modern ve sporcu dostu bir tesisin açılışını yaptınız. İsmi de çok anlamlı; Sadettin Tantan Yerleşkesi. Projenin hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?

“Her projemiz gibi bu projemiz de bizim için çok özel. Alan üzerinde bulunan bina 1976 yılında yapılmıştı. Ekonomik ömrünü tamamlamıştı, sporcularımızın ihtiyaçlarına artık yanıt veremiyordu. Halkçı belediyecilik anlayışımızla hemen harekete geçtik, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü ile el ele verdik, protokolümüzü imzaladık. Şubat 2025’te Ekrem Başkanımız temelini attı, Mart 2026 yılında da hizmete açtık. Sporcularımız artık çok daha iyi koşullarda çalışacak ve inşallah ülkemize nice madalyalar kazandıracak. Ayrıca bu yerleşke bizim hizmetlerimize devam ettiğimizin en somut göstergelerindendir. Durmak bilmiyor, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.”

-Açılışta, güreşi "ata sporu" olarak tanımlamanın ötesinde, "mertlik" üzerinden bugünkü siyasi atmosfere de bir gönderme yaptınız. O "minder" vurgusunu biraz açar mısınız?



“Güreş bizim genlerimizde var. Biz mertçe mücadeleyi severiz, mindere çıkmaktan korkmayız. Bakınız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o meşhur anısında olduğu gibi; bu milletin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bugün de Ekrem Başkanımızın sırtını minderde yere getiremeyenler, çareyi başka yollarda arıyor. Başkanımız bugün neden Silivri’de? Çünkü dört kere minderde galip geldi, beşinciye çıkmasından korkuyorlar. Ama şunu bilsinler: Milletimizin minderi sandıktır. O büyük minderde aziz milletimiz kimin mert olduğunu, kimin hizmet ettiğini görüyor. Ve yine seçimini haktan yana yapacaklarından kuşkumuz yok.”

-Tesisin teknik donanımları ve İBB’nin genel spor yatırımları hakkında paylaştığınız rakamlar da çok dikkat çekici. İstanbul nereye koşuyor?



“İstanbul şampiyonluğa koşuyor. Biz laf değil, iş üretiyoruz. 2019’dan bu yana 27 yeni spor tesisi açtık. 4 tesisimizi de yeniden fonksiyonladık. İstanbul’daki tesis sayısını 75’e çıkardık. Amatör spor kulüplerimizin daima yanındayız. Kuştepe Spor Tesisimizi de Çırpıcı Spor Tesisimizi de açtık. Çok yakında Bahçelievler’de yaptığımız stadımızı da hizmete alacağız. Bağcılar’a olimpik yüzme havuzu da kazandıracağız. 39 ilçemize de eşit hizmet götürüyoruz. Biz, İstanbul sporla yaşasın, gençlerimiz sporla yetişsin istiyoruz. Bizim gençlerimiz, yarın öbür gün olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çekecek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek, eminiz. Hedefimiz net: 2027 Avrupa Oyunları’nı ve ardından Olimpiyatları kentimize getirmek. Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, halkçı politikalarımızla, 16 milyon İstanbullunun sağlığı ve başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

-Açılışta Mansur Yavaş ve Sadettin Tantan gibi isimlerle bir aradaydınız. Bu tabloyu nasıl yorumlarsınız?



“Bu tablo, Türkiye’nin bir arada olma tablosudur. Özlediği tablodur. Sayın Sadettin Tantan gibi bir devlet büyüğümüzün ismini bu tesise vererek ona olan vefamızı gösterdik. Kendisi de zaten söyledi; Ekrem Başkanımızın duruşu bizi bir araya getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın katılımı da bu dayanışmanın en güzel örneğidir. Biz bir aradayız, güçlüyüz. Bakın, dünyada, yanı başımızda savaşlar yaşanıyor. Böylesi bir ortamda bizleri kurtaracak yegâne duruş da bir arada olma duruşudur. Memleketimizin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var.”

DEMİR: ALANDA BİR HİZMET YARIŞINDAYIZ

Her alanda bir hizmet yarışı içinde olduklarını belirten İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de “Spor önceliklerimiz arasında” dedi. Türk güreşine katkı çerçevesinde açtıkları güreş yerleşkesine Sadettin Tantan ismini verme nedenlerini ise “Hem köklü bir kulübümüze hem de Sayın Tantan’a bir vefadır, biz de aynı kanaatteyiz. Sayın Sadettin Tantan hem devlet adamlığıyla hem de spora olan tutkusuyla bu ülke için bir değerdir” sözleriyle açıklayan Demir’in sorularımıza verdiği yanıtlar ise söyle:

-Geçtiğimiz günlerde Fatih’te Türk güreşi için çok kıymetli bir tesisin, Sadettin Tantan Yerleşkesi’nin açılışı yapıldı. Temeli Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından atılan bu projeyi sizden dinleyebilir miyiz?

“2019’dan beri her alanda şehrimizi ileri taşıyacak hizmet ve yatırımlar yapıyoruz. Spor, bizim en öncelikli gündem maddelerimizden biri. Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu liyakatli kadrolarla İstanbul sporda önemli adımlar attı. Şehrimizin önünde artık 2027 Avrupa Oyunları, hedefinde ise 2036 Dünya Olimpiyatları var. Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarımız, yapılan tesisler tek bir amaca hizmet ediyor: ‘İstanbul’un bir spor şehri olması, şehrimizde sporun bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi.’ İstanbul Güreş İhtisas Kulübü, Türk sporuna başarılı sporcular kazandıran, ata sporumuzun gelişimine mühim katkılar sunan bir kurum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teknik ömrünü tamamlamış kulüp binasının yerine modern odaları, son teknoloji fitness merkezi ve saunasıyla tam donanımlı bir merkez inşa ettik. Açılışta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Federasyon Başkanı Sayın Taha Akgül ve bizzat Sayın Sadettin Tantan’ın yanımızda olması, bu projenin ne kadar kapsayıcı ve doğru bir iş olduğunun kanıtıdır.”

-Tesiste konaklama imkânlarından teknolojik donatılara kadar çok detaylı bir hazırlık görüyoruz. Bu çapta bir yatırımın amacı tam olarak nedir?

“Gençlerimiz, ata sporumuz güreşi modern bir spor tesisinde sürdürecek. Gençlerimize ve ata sporumuza bundan daha azını layık göremeyiz. Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu tesiste 24 oda ve 70 kişilik konaklama kapasitesi var. Bir sporcu buraya girdiğinde yemeğinden sağlığına, antrenmanından dinlenmesine kadar her şeyi profesyonelce planlanmış buluyor. Spor yatırımları, milletin geleceğine yapılan en doğru yatırımlardan biridir. Gençlerimize fırsat sunulduğunda neler başarabildiklerini biliyoruz, görüyoruz. Dünyada Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil edecek sporculara en üst düzeyde imkanlar sunmak istiyoruz. Sporcularımız imkânım var mı, diye düşünmesin; sadece sporunu düşünsün. Bu yatırımlar sadece spor değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma hedefimizin de bir parçası.”

-Tesise Sadettin Tantan’ın isminin verilmesi de anlamlı bir vefa örneği olarak görüldü.

“Hem köklü bir kulübümüze hem de Sayın Tantan’a bir vefadır, biz de aynı kanaatteyiz. Sayın Sadettin Tantan hem devlet adamlığıyla hem de spora olan tutkusuyla bu ülke için bir değerdir. Sayın Tantan, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nün eski başkanı aynı zamanda. Kulüp binasına giren genç sporcular, asırlık bir kulüpte, ata sporuna gönül vermiş birinin adını taşıyan bir yerleşkede spor yapacaklar. Spor mirası, bilinci kuşaktan kuşağa böylece aktarılmış olacak.”

TANTAN, EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Adının verildiği tesisin açılışına katılan İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan, başta İBB olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Tantan şunları söyledi: “İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’nün yenilenen güreş okulu, sadece bir spor tesisi değil; köklü bir geleneğin geleceğe taşınmasının somut bir ifadesidir. 1919 yılında bir avuç idealist sporcunun attığı temeller üzerine yükselen bu kulüp, modern Türk güreşinin gelişiminde öncü olmuş, ülkemize ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcuların yetişmesine zemin hazırlamıştır. Bugün hayata geçirilen bu yenileme çalışması, gençlerimizin disiplin, emek ve milli spor bilinciyle yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Bu kıymetli eserin İstanbul’a kazandırılmasında emeği geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür ediyor, nice şampiyonların bu çatı altında yetişmesini temenni ediyorum.”

GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK

Temeli Şubat 2025’te atılan İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi, dtel standartlarında konaklama, minderli güreş salonları, fitness merkezi, sauna ve kamp organizasyonlarına uygun alanlarıyla Türk güreşine hizmet edecek. Tesis, geleneksel sporların başında gelen güreş branşında sporcu yetiştirilmesini desteklemek, altyapıdan elit seviyeye kadar sporculara modern ve nitelikli bir çalışma ortamı sunmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje; sporcuların barınma, beslenme, antrenman ve sosyal ihtiyaçlarını tek bir kompleks içerisinde karşılamayı hedefleyen çok yönlü bir spor yatırımı olarak tasarlandı. Aynı zamanda eğitim, seminer ve organizasyonlara ev sahipliği yaparak güreş sporunun kurumsal gelişimine katkı sağlaması hedeflendi. Projenin temel hedefleri arasında güreş branşında ihtisaslaşmış sporcular için çağdaş antrenman ve konaklama imkânı sağlanması, sporcu sağlığı, kondisyon ve performans gelişimini destekleyen mekânlar oluşturulması, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapı tesis edilmesi ve sporun yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin desteklenmesi yer aldı.

Tesis, Meclis Kararlı Protokol ile 10 yıllığına İstanbul Güreş İhtisas Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’na devredildi. Tesisin içerisinde 21 araçlık otopark, zemin katında yemekhane, yönetim ofisleri, danışma ve teknik odalar, 1 ve 2. katlarında sporcuların istirahatleri için özel olarak dizayn edilmiş duşlar bulunuyor. Ayrıca 24 adet sporcu odası, toplantı ve seminer odası, sergi salonu ve sergi holü, 3. ve son katında ise güreş çalışma salonu yer alıyor.