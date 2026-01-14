FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi, 28’inin ise özel sektörde çalıştığı tespit edildi. Şüphelilerin, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri öne sürüldü.

Haklarında itirafçı beyanları bulunan şüphelilerin bir kısmının ardışık arama tespitlerinin olduğu, bazılarının ise ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından 8 şüpheli serbest bırakıldı, 43 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, FETÖ’nün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.