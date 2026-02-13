İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce sokak çetelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hareket eden polis, yurt dışında bulunan bir kişinin liderliğini yaptığı suç örgütünün; kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, Silahlı Kanununa Muhalefet, mala zarar verme, iş yeri ve araç kurşunlanması ile tehdit suçları olmak üzere toplam 9 eyleme karıştıklarını tespit etti.

33 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yönelik operasyon kararı alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları adreslerde ise çok sayıda suç unsuruna el konulurken, çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Organize Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şüpheliler hakkındaki işlemleri devam ettiği aktarıldı.