İstanbul güne trafik çilesiyle başladı: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Sabah saatlerinde işe ve okullarına ulaşmak için yola koyulan İstanbullular, yağmurlu havanın da etkili olduğu kentin her iki yakasında adeta kilitlenen ana arterlerde kontak kapatma noktasına geldi. İBB anlık trafik haritasına göre, megakent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine dayanarak güne damgasını vurdu.