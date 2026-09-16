Sabah saatlerinde işe ve okullarına ulaşmak için yola koyulan İstanbullular, yağmurlu havanın da etkili olduğu kentin her iki yakasında adeta kilitlenen ana arterlerde kontak kapatma noktasına geldi. İBB anlık trafik haritasına göre, megakent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine dayanarak güne damgasını vurdu.
İstanbul güne trafik çilesiyle başladı: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
İstanbul güne yine alışılmışın dışında olmayan ancak sürücüleri isyan noktasına getiren yoğun bir trafik çilesiyle başladı.Gülsüm Hülya Sundu
Kıtalararası geçiş yapmak isteyen sürücüler için köprü bağlantı yollarında tam anlamıyla kırmızı alarm veriliyor. Haritadaki koyu kırmızı hatların en net görüldüğü noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yakaya geçiş istikametinde trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında ise özellikle Avrupa Yakası istikametinde uzun araç kuyrukları ve ciddi yavaşlamalar dikkat çekiyor.
Avrupa Yakası'nda E-5 (D-100) Karayolu üzerindeki manzara oldukça karanlık. Şişli, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu hattından başlayan koyu kırmızı renkli yoğunluk, Haliç Köprüsü girişleri ve çevresinde sürücüleri adım adım ilerlemek zorunda bırakıyor.
Trafik yükü sadece merkez ilçelerle sınırlı kalmayıp batıya doğru uzanıyor; Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü sınırlarında sahil bandı ve E-5 üzerinde ciddi sıkışıklıklar göze çarpıyor. TEM Otoyolu cephesinde ise kentin kronikleşen düğüm noktası Mahmutbey Gişeler mevkisi ile Hasdal kavşağı civarında haritanın tamamen kırmızıya boyandığı görülüyor.
Anadolu Yakası'nda ise sürücülerin yaşadığı zorluklar Avrupa Yakası'nı aratmıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından itibaren D-100 Karayolu üzerinde başlayan trafik sarmalı; Üsküdar, Kadıköy, Göztepe, Kozyatağı ve Bostancı üzerinden Maltepe ve Kartal yönüne kadar kilometrelerce uzanan kesintisiz bir kırmızı hat oluşturuyor.
TEM Otoyolu'nda ise Ümraniye ve Ataşehir bağlantı yollarından köprü istikametine doğru katılım noktalarında ciddi yığılmalar yaşanıyor. Yoğunluktan kaçmak için sahil yolunu tercih eden sürücüler de Kadıköy ile Maltepe arasındaki alternatif güzergahlarda oluşan yer yer turuncu ve kırmızı yoğunluklardan kaçamıyor.