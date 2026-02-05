İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine bağlı Kiryat Yam’da bir araçta patlama meydana geldi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, kent merkezine yakın Kiryat Yam bölgesinde bir araçta yaşanan patlama sonucu kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

PATLAMANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

Açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin detay paylaşılmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, araçta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, yerde yatan bir kişinin acı içinde inlediği görüldü.

İsrail polisi, Filistin asıllı Arapların yaşadığı bölgelerde işlenen suçlara kayıtsız kalarak suçluları teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

Polisin suçlulara müdahale etmemesine itiraz eden on binlerce İsrail vatandaşı Filistinli, zaman zaman başkent Tel Aviv ve kuzeydeki Sahnin kenti başta olmak üzere, pek çok kentte protestolar düzenliyor.

2026 YILINDA 16 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Maariv gazetesine göre, İsrail'deki Filistin toplumunda şiddet, görülmemiş boyutlara ulaştı. 2026 yılının başından bu yana, 12'si silahla olmak üzere 16 Filistinli öldürüldü.

Kanal 12, 2025 yılında 252 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunun, 230 kişinin öldürüldüğü 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artışa tekabül ettiğini aktardı.

"48 Arapları" olarak da bilinen İsrail vatandaşı Filistinliler, 10 milyonun üzerindeki İsrail nüfusunun yüzde 21'ini oluşturuyor. Filistinliler, İsrail vatandaşı olmalarına rağmen hükümetin kendilerine karşı ayrımcı politikalar uyguladığını belirtiyor.