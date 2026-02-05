Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan MHP'li Feti Yıldız'ın açıklamalarıyla alevlenen 'Umut Hakkı' tartışmaları siyasetin ve tartışma programlarının ana gündemi olmaya devam ediyor.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen umut hakkı kavramı üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Şen, PKK lideri Öcalan'ın infazının ölene kadar devam edeceğini belirtti. Şen ayrıca, "Yasal düzenlemede bile 1999'dan itibaren hesaplanırsa 15 Şubat 2035'tir" ifadelerini kullandı.

Böyle bir şeyin yapılmasının ortalığı karma karışık edeceği vurgusunu Şen, "Yapamayacaklar ama deneyebilirler yapboz tahtasına çevirirler. Kasten adam öldürenleri o infaz kanununu nasıl yapacaklar, bunu bilemiyorum" dedi.

2023'e kadar Apo ile ilgili böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurgulayan Şen, "Yaptım oldu ile yaparsın ama Anayasa Mahkemesi müdahale eder diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Eğer Öcalan'a umut hakkı denilirse ciddi bir affın kaçınılmaz olacağını vurgulayan Şen, "Böyle bir şey yapılırsa içerde kimseyi zapt edemezsiniz. 50 bin kişinin katili olduğunu söylediğiniz insana umut hakkının önünü açmaya çalışıyorsan, değişik suçtan içerde olan insanlara bu durumu anlatamazsın" diyerek böyle bir düzenlemenin yaratacağı riskleri değerlendirdi.