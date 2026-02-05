İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Dosyanın merkezindeki kişi ise Hüseyin Gün’dü. Yaptığı iş ve girdiği ilişkiler bakımından hakkında soru işaretleri oluşan Hüseyin Gün’ün adı hayatımıza 24 Ekim 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığında ilk kez duyduk.

Bu haber sonrası kimsenin tanımadığı Hüseyin Gün’le ilgili Sabah gazetesi ilk haberi yaptı: “Hüseyin Gün itirafçı oldu, İngiliz ajanı olduğunu kabul etti.”

Hüseyin Gün’ün itirafçı olduğu doğruydu, ancak ifadesinde casus olduğu söylememişti. Yaptığı iş bakımından istihbarat teşkilatı mensuplarıyla ilişkisinin olmasının normal olduğunu söylemişti.

Hüseyin Gün’ün gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan olay 2 Mart 2025 tarihinde Hüseyin Gün’ün manevi annesi olduğunu söylediği Seher Alaçam’ın öz oğlu Deniz Alaçam’ın ihbarı ile başladı.

Daha sonra 6 Haziran’da bilgi sahibi olarak ifade veren Deniz Alaçam Hüseyin Gün’ün casus olduğunu söyledi ve kendi evlerindeki Hüseyin Gün’e ait defter ve flaşh bellekleri verdi.

Ardından Hüseyin Gün 30 Haziran 2025 tarihinde İstanbul TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı. 4 Temmuz’da da casusluk suçu kapsamında tutuklandı.

13 GÜN NEREDEYDİ

196 sayfalık iddianamenin bir bölümünde Hüseyin Gün hakkında çıkarılan yakalama kararı 10.Sulh Ceza Hakimliği tarafından 17 Haziran 2025 alındığı, Hüseyin Gün’ün de 30 Haziran’da yakalanıp, gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Akıllara şu soru gelebilir, “Hüseyin Gün bu süre zarfında yurt dışında olabilir?” Ama Hüseyin Gün yurtdışında değildi. 3 Temmuz’daki Emniyet ifadesinde Hüseyin Gün’e gösterilen yurtdışı seyahat bilgilerinde Hüseyin Gün en son 29 Mayıs 2025 tarihine Atina’dan İstanbul’a iniş yaptı.

“Hüseyin Gün bu 13 gün boyunca kendi evinde kalmamış olabilir” sorusu da akıllara gelebilir. Bu arada güvenlik güçleri telefon sinyalinden şüpheli kişinin nerede olduğunu tespit edip, gözaltına alabiliyor.

Zaten 17 Haziran’da alınan yakalama kararı sonrası Hüseyin Gün’ün herhangi bir yerde yapılacak GBT kontrolünde yakalanması için yasal imkan yaratılmış. Ancak Hüseyin Gün 13 gün ne yaptığı, bu süre içindeki faaliyetleri konusunda iddianamede bir tespit veya bilgi paylaşılmamış.



CASUSLUK OLMAYAN CASUSLUK İDDİANAMESİ

Bir casusluk iddianamesinde iki şeye bakılır: Devlete ait gizli bir bilgiyi ele geçirtme ve bu bilgiyi yabancı bir ülkeye verme. Hazırlanan bu iddianamede ne devlete ait gizli bir bilginin ele geçirilmesi var ne de yabancı bir ülkeye verme eylemi. Ancak iddianamenin talep bölümünde savcılık Türkiye siyasi hayatının yakından ilgilendirecek bir ifade de bulunuyor. Savcılık “Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında siyasal casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır” ifadesini kullandı.

Burada kullanılan ifade, seçim dönemi yapılan her siyasi kampanya ve çalışmayı seçim manipülasyonuna sokabilecek bir ucu açıklık barındırıyor. Manipülasyon yapıldıysa bu manipülasyonun ne olduğu ve nasıl yapıldığı iddianamede yer almalıydı.



