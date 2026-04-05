İsrail’in, 28 Şubat’tan bu yana İran’a saldırıları gerekçe göstererek kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa’yı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınlarına ve Müslümanlara sınırlı biçimde açma kararı aldığı bildirildi.

İsrail’in i24 televizyonunun haberine göre, söz konusu karar Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve İsrail polisi tarafından alındı.

İran’a saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana kapalı tutulan, ramazanda teravih namazları, Ramazan Bayramı namazı ve 6 haftadır cuma namazı kılınmasına izin verilmeyen Mescid-i Aksa’nın 8 Nisan’a kadar devam edecek Hamursuz (Pesah) Bayramı’nda açılmasına karar verildiği kaydedilen haberde, Müslümanların ve Yahudilerin küçük gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girişine izin verileceği belirtildi.

Haberde, Ben-Gvir ve İsrail polisi tarafından alınan karara göre, füze alarmı durumunda içeridekilerin derhal tahliye edileceği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Mescid-i Aksa ve Burak (Ağlama) Duvarı’nın açılmasına ilişkin davanın Yüksek Mahkeme’de görüldüğü aktarıldı.

Davada, İsrail İç Cephe Komutanlığı’nın "Günün her saatinde Ağlama Duvarı meydanına 50 kişinin girmesine izin verilir ve bu kişiler ayrıldıkça yenilerinin girişine izin verilir." şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi.

İsrail’deki aşırı sağcı Yahudi grupların, özellikle dini bayramlarda Mescid-i Aksa’ya baskınlarını artırdığı biliniyor. Yahudilik inancına göre Hamursuz (Pesah) Bayramı 9 Nisan’a kadar devam ediyor. Filistinli sosyal medya kullanıcıları ise İsrail yönetiminin işgal altındaki Mescid-i Aksa’yı Yahudi yerleşimcilerin baskınları için açtığını belirterek tepki gösterdi.