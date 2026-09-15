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Kaynak: İHA

İsrail, Lübnan’ı hedef almayı sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin güneyindeki Baraachit kasabasında İsrail güçlerinin makineli tüfek ateşiyle vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kafr Tabnit kasabasında bulunan Mahmud Fakih devlet okulunun binası saldırılarda yıkılırken, Hanin kasabası, Kantara kasabası ve Zawtar al-Sharqiya ile al-Fawqa kasabaları arasındaki Ain al-Samahiya bölgesinde de geniş çaplı hasar meydana geldi. İsrail jetleri ayrıca Hanin kasabasında bulunan bir UNIFIL mevzisinin yakınını vurdu. İsrail ordusundan saldırıların amacına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.