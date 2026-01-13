Suriye’de Dürziler ile İsrail arasındaki yakın temaslar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmeye devam ediyor. İsrail’in desteklediği Dürzi lider Hikmet el-Hicri, İsrailli gazeteci Yedioth Ahronoth’a yaptığı açıklamalarda hem İsrail’e övgüler yağdırdı hem de Şam’daki Şara yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“YENİ YÖNETİM RADİKAL YAPILARIN DEVAMI”

Hicri, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetimini hedef alarak, bu yapının El Kaide ve DEAŞ çizgisinin devamı olduğunu iddia etti. Yeni yönetimin ülkedeki azınlıkları sistemli biçimde yok etmeyi amaçladığını öne sürdü.

“TEMMUZ ÇATIŞMALARI SOYKIRIMDI”

Temmuz 2025’te Suriye ordusu ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalara değinen Hicri, bu süreci “Dürzilere yönelik bir soykırım girişimi” olarak nitelendirdi. Söz konusu saldırılardan İsrail’in desteği sayesinde kurtulduklarını savundu.

Hicri, çatışmalar sırasında Arap ülkelerinin büyük bölümünün Şam yönetimine destek verdiğini, Türkiye’nin de Suriye yönetimini açık biçimde destekleyen ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

“İSRAİL’LE TEMAS YENİ DEĞİL”

İsrail ile ilişkilerin Beşar Esad yönetimi döneminde de sürdüğünü dile getiren Hicri, bu bağların Esad’ın devrilmesinden çok önce kurulduğunu söyledi. İsrail’i “uluslararası hukuk çerçevesinde hareket eden bir devlet” olarak tanımladı.

“ÖZERKLİK YETMEZ, BAĞIMSIZLIK İSTİYORUZ”

Şam yönetimiyle herhangi bir bağlarının olmadığını vurgulayan Hicri, Suriye’den tamamen kopmayı hedeflediklerini belirtti. “Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi talep ediyoruz” dedi.

“İSRAİL’İN PARÇASI GİBİ GÖRÜYORUZ”

Bölgenin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Hicri, kendilerini İsrail’in varlığının ayrılmaz bir unsuru olarak gördüklerini söyledi. İsrail’le stratejik bir ittifak içinde olduklarını belirten Dürzi lider, gelecekteki siyasi düzenlemelerde İsrail’in tek güvence ve yetkili aktör olduğunu iddia etti.

Tam bağımsızlık hedeflerinin bulunduğunu, ancak geçiş sürecinde dış bir garantör gözetiminde özerk bir yapı kurulabileceğini belirten Hicri, bu rol için İsrail’i en uygun ülke olarak gördüklerini dile getirdi.

“SURİYE PARÇALANMAYA GİDİYOR”

Ülkenin bölünme sürecine girdiğini savunan Hicri, bağımsızlık ve özerk bölgelerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca İsrail ile Dürzi bölgeleri arasında bir insani koridor bulunmadığını belirten Hicri, bu durumun bölgeye yardım ulaştırılmasını ciddi şekilde zorlaştırdığını sözlerine ekledi.