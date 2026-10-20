Güneş enerjisi yatırımlarında kara alanlarının sınırlılığına çözüm arayan İspanya, açık deniz santrallerine yöneliyor. İspanya merkezli BlueNewables ve Naturgy iş birliğiyle yürütülen projede, Valencia Limanı'nda her biri 500 kW kapasiteye sahip iki yüzer platformun kurulumu tamamlandı. Toplamda 1 MW güce ulaşan sistem, zorlu deniz şartlarında sergileyeceği performans, dayanıklılık ve işletme verimliliğini ölçmek üzere test aşamasına geçti.

LİMANLAR VE GEMİLER İÇİN TEMİZ ENERJİ SAĞLAYACAK

Modüler ve ölçeklenebilir yapısıyla dikkat çeken yüzer platformlar, elektrik üretimini doğrudan tüketim alanlarına yakınlaştırma fırsatı sunuyor. Sistemden elde edilen enerjinin, özellikle limanda demirleyen gemilerin fosil yakıtlı jeneratör çalıştırmak yerine karadaki şebekeden beslenmesini sağlayan "shore power" altyapılarını desteklemesi hedefleniyor. Bu yöntem sayesinde hem yakıt tüketimi hem de liman bölgelerindeki karbon emisyonu önemli ölçüde düşürülebilecek.

İKİ YIL BOYUNCA TEST EDİLECEK

Valencia Liman Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen demonstrasyon projesi kapsamında teknik, operasyonel ve ekonomik veriler iki yıl süresince detaylıca incelenecek. Bu süreçte tuzlu su, yüksek nem, rüzgar ve dalga gibi zorlu çevresel faktörlerin güneş panelleri ile taşıyıcı donanımlar üzerindeki yıpratıcı etkileri gözlemlenecek. Elde edilecek bulgular, deniz üstü güneş enerjisi teknolojisinin ticari olarak yaygınlaşmasında belirleyici rol oynayacak.