İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD ile yaşanan gerilimde dikkat çekici bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. İravani, Washington yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı "deniz ablukasını" sonlandırmaya hazır olduğuna dair somut sinyaller verdiklerini duyurdu.

ABLUKA KALKARSA MASAYA DÖNÜLECEK

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre; İravani, daha önce İslamabad'da yapılması planlanan ancak denizdeki gerginlik nedeniyle askıya alınan görüşmelere değindi. ABD'nin mevcut ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunan İravani, diyalog için tek şartın ablukanın kaldırılması olduğunu belirtti.

İravani, sürece dair şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine ablukayı kaldırmaları gerektiğini net bir şekilde ilettik. Karşı taraftan bu yönde bir adım atılacağına dair işaretler aldık. Şartlar sağlandığı takdirde, müzakerelerin ikinci turu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilebilir."

GERİLİMİ TIRMANDIRAN OLAY: GEMİLERE SALDIRI

İki ülke arasındaki gerilim, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası kararı almasının ardından tırmanmıştı. Bu süreçte ABD güçleri, İran’a ait iki ticari gemiyi hedef alarak ele geçirmiş, bu hamle Tahran tarafından anlaşmaların ihlali olarak nitelendirilmişti.

İslamabad’da yapılması beklenen yeni tur görüşmeler, bölgedeki enerji güvenliği ve seyrüsefer serbestisi açısından kritik önem taşıyor.