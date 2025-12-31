Güney, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Beyoğlu ailem; Aylardır sizlerden, ailemden, Beyoğlu’ndan ayrıyım. 31 Aralık gecesinde geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerle birlikte olamayacağım için yüreğim buruk.

Ama nerede olursak olalım, biliyorum ki hepimizin yeni yıl dileği ortak. Yeni yıl demek benim için yeni başlangıçlar, yeni heyecanlar demek, geleceğe dair umudu büyütmek demek.

Gönülden inanıyorum ki 2026 yılında kavuşacağız. Beyoğlu'na ve güzel ülkeme sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. 2026 adaletin, barışın ve özgürlüğün topraklarımızda filizlendiği bir yıl olsun. Sevgi ve hasretle…" ifadesini kullandı.