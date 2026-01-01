Yalova'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

25 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kent genelinde eşzamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.