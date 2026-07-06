Kayseri Sanayi Odası (KSO) Meclis toplantısında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ekonomim Gazetesi'ne konuştu. Gülsoy, küresel ticaretteki yeni dönem ve Türkiye'nin ekonomik gidişatı üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, savunma sanayisindeki atılımları ve jeopolitik konumuyla dünyada ağırlığını artırdığını belirten Gülsoy, asıl hedefin bu avantajı kalıcı bir ekonomik zenginliğe dönüştürmek olduğunun altını çizdi.

"TÜRKİYE SADECE TÜKETEREK BÜYÜYEMEZ"

Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin en büyük ekonomiler arasına girebileceğini, ancak bunun için doğru politikaların şart olduğunu vurgulayan Gülsoy, sanayi sektöründeki daralmaya yönelik ciddi bir uyarı yaptı.

İç tüketime dayalı büyüme modelinin sürdürülebilir olmadığını belirten KTO Başkanı, "En çok üzerinde durmamız gereken konu, yıla daralmayla başlayan sanayimizdir. Türkiye tüketerek büyüyemez. Büyümeyi iç tüketim sırtlarken; sanayi, yatırım ve ihracatın zayıflaması çok ciddi bir tehlike sinyalidir. Kalıcı zenginlik ithalatla değil; atölyelerde, fabrikalarda ve laboratuvarlarda inşa edilir" ifadelerini kullandı.

Baskılanan Kur ve Yüksek Enflasyon Çıkışı İş dünyasının küresel pazarlarda yaşadığı sıkıntılara da değinen Gülsoy, maliyetlerin altında tutulan döviz kuru politikasının ihracatçının rekabet gücüne darbe vurduğunu ifade etti. Yüksek enflasyonun sadece etiketleri değiştirmediğini, aynı zamanda öngörülebilirliği yok ederek finansmana erişimi kilitlediğini belirten Gülsoy, ekonomik sürecin yalnızca Merkez Bankası faiz kararlarıyla yönetilemeyeceğini savundu.

NEFES KREDİSİ BİTTİ, YENİ LİMİT ŞART

Çarkların dönmeye devam etmesi için üreticinin hammadde ve işletme sermayesine ulaşımının hayati olduğunu vurgulayan Gülsoy, ekonomi yönetimine "seçici kredi" mekanizmalarının aktif edilmesi çağrısında bulundu. Reeskont kredi faizlerinde düşüş beklediklerini belirten Gülsoy, KOBİ'ler için can suyu olan kredilerdeki son durumu şu sözlerle özetledi:

"Yeni devreye alınan TOBB Nefes Kredisi sahada çok önemli bir etki yarattı. Ancak 100 milyar TL hacimle açılan bu kredinin limitleri çok kısa sürede tükendi. Esnafımız ve üyelerimiz yeni limitlerin açılmasını bekliyor. Bu konudaki haklı taleplerimizi TOBB Başkanımıza da bizzat ilettik. Türk özel sektörü olarak üretmeye ve üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."