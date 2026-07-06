Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Astroloji 6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında?

6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında?

Yeni haftanın ilk gününde gökyüzünde iletişim ve strateji rüzgarları esiyor. Aşkta, kariyerde ve parasal konularda kimler kazanacak, kimler risk altında? İşte 6 Temmuz Pazartesi gününün öne çıkan burç gelişmeleri...

Cansu İşcan Cansu İşcan
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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 1

KOÇ

Bugün finansal konular ve kariyer planlamaları ön planda olabilir. Merkür’ün adımları, iş hayatınızda yeni anlaşmalar ve fikir alışverişlerini hızlandırıyor. Maddi konularda temkinli ama kararlı adımlar atabilirsiniz.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 2

BOĞA

Kendinizi ifade etme arzunuzun yüksek olduğu bir gündesiniz. İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda iletişim trafiğiniz oldukça yoğunlaşabilir. Kendi isteklerinizi net bir dille ortaya koyarken karşınızdakileri de dinlemeye özen gösterin.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 3

İKİZLER

Bugün biraz kendi içinize çekilmek, projelerinizi arka planda planlamak isteyebilirsiniz. Zihinsel olarak oldukça üretken bir süreçtesiniz; kimseyle paylaşmadığınız fikirleriniz yakın zamanda değer kazanabilir. Sağlığınıza vakit ayırın.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 4

YENGEÇ

Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe yönelik projeleriniz bugün hız kazanıyor. Ekip çalışmalarında veya organizasyonlarda liderlik vasıflarınız ön plana çıkabilir. Finansal beklentilerinizle ilgili olumlu haberler alabilirsiniz.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 5

ASLAN

Kariyerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir gün. Üstlerinizle yapacağınız görüşmeler ve iş sunumları için harika bir dönemdesiniz. Gelecek hedeflerinizi belirlerken mantığınızı ön planda tutun.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 6

BAŞAK

Bugün uzak akrabalar, eğitim, seyahatler veya hukuki süreçlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmak isteyeceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak veya araştırma yapmak için ideal bir gün.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 7

TERAZİ

Finansal ortaklıklar, krediler, ödemeler veya miras gibi paylaşımlı kaynaklar bugün odağınızda olacak. Maddi konularda stratejik düşünmeniz gereken bir gün. Sezgilerinizin güçlü olduğu bu dönemi iyi değerlendirin.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 8

AKREP

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar bugün en önemli gündem maddeniz. Karşı taraftan gelecek tekliflere ve fikirlere açık olmalısınız. İletişimde fevri çıkışlar yapmamaya, dengeli ve diplomatik kalmaya gayret edin.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 9

YAY

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkıyor. İş yerinde tamamlanması gereken işleri düzenlemek ve organize etmek adına verimli bir gün. Detay gerektiren işlerde başarı oranınız oldukça yüksek.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 10

OĞLAK

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projeleriniz bugün canlanıyor. Kendinizi sanatsal veya sportif faaliyetlerle ifade etmek isteyebilirsiniz. Finansal astrolojide riskli yatırımlara karşı temkinli olmanız gereken bir süreç.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 11

KOVA

Ev, aile ve yuva temaları bugün önceliğiniz haline geliyor. Aile içi iletişimde geçmişten gelen bazı konular yeniden masaya yatırılabilir. Evinizde düzenlemeler yapmak veya gayrimenkul konularıyla ilgilenmek için uygun bir gün.

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6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında? - Resim: 12

BALIK

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla olan iletişim trafiğiniz bugün oldukça yoğun. Kısa seyahat planları veya ani toplantılar gündeme gelebilir. Zihninizdeki projeleri yazıya dökmek ve dijital mecralarda paylaşmak için harika bir zaman.

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