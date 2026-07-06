6 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları: Bugün kimler kazanacak, kimler risk altında?

BAŞAK

Bugün uzak akrabalar, eğitim, seyahatler veya hukuki süreçlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayata daha geniş bir perspektiften bakmak isteyeceksiniz. Yeni bir eğitime başlamak veya araştırma yapmak için ideal bir gün.