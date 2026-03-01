Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İrem Haznedar'dan aşk sorusuna kaçamak cevap: "Bulursanız kendisine sorun" sözleri olay yarattı

Taşacak Bu Deniz'de başrol olan Ulaş Tuna Astepe ile model ve tasarımcı İrem Haznedar arasında aşk yaşandığı yönündeki söylentiler konuşulmaya devam ediyor. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Haznedar’a, “İlişkiniz başladı mı?” sorusu yöneltildi. Modelin verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi.

Ekranlarda Adil Koçeri karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe, başarılı performansı ve etkileyici duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip.

Son dönemde ise kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Özellikle İrem Haznedar ile adı sıkça yan yana anılan oyuncu, magazin kulislerinde merak uyandırıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek’te bir mekânda birlikte görülen ikilinin samimi tavırları dikkat çekmişti.

Çıkışta basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Astepe ve Haznedar, herhangi bir açıklama yapmadan mekândan ayrılmıştı.

Aşk iddiaları tazeliğini korurken, çift bu kez bir AVM’de yeniden objektiflere takıldı. Haznedar’a yöneltilen “İlişkiniz başladı mı?” sorusuna verdiği “Bulursanız kendisine sorun” cevabı ise merakı daha da artırdı. Gülümseyerek uzaklaşan model, net bir açıklama yapmasa da söylentilerin dozunu yükseltti.

Sosyal medyada aktif bir profil çizen İrem Haznedar, modellik kariyerindeki başarılarıyla öne çıkıyor.

2022 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen 8. International Top Model of North Cyprus yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Haznedar, aynı zamanda Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam ediyor.

