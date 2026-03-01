İrem Haznedar'dan aşk sorusuna kaçamak cevap: “Bulursanız kendisine sorun” sözleri olay yarattı

Aşk iddiaları tazeliğini korurken, çift bu kez bir AVM’de yeniden objektiflere takıldı. Haznedar’a yöneltilen “İlişkiniz başladı mı?” sorusuna verdiği “Bulursanız kendisine sorun” cevabı ise merakı daha da artırdı. Gülümseyerek uzaklaşan model, net bir açıklama yapmasa da söylentilerin dozunu yükseltti.