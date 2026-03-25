ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar devam ederken, Tahran’dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, üst düzey bir İranlı yetkili savaşın sona ermesi için 5 maddelik bir şart listesi sunduklarını açıkladı.

İddiaya göre İran, ABD’nin sunduğu teklifleri “aşırı” bulduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Yetkili, Tahran’ın kendi şartları karşılanmadan anlaşmaya yanaşmayacağını ifade etti.

İran’ın öne sürdüğü şartlar arasında

Tam Durdurma: "Saldırı ve katliamların" tamamen son bulması.

Tekrarı Önleme: Savaşın tekrarlanmaması için somut mekanizmaların kurulması.

Tazminat: Savaş zararlarının şeffaf ve garantili şekilde ödenmesi.

Topyekün Barış: Tüm cephelerde ve bölgedeki tüm direniş grupları için savaşın bitmesi.

Hürmüz Boğazı: Hürmüz Boğazı üzerinde İran egemenliğinin uluslararası garantilerle tanınması.

Yetkili, bu şartlar yerine getirilene kadar İran’ın “kendini savunmaya” devam edeceğini vurguladı ve çatışmaların ne zaman sona ereceğine Tahran’ın karar vereceğini dile getirdi.

Öte yandan ABD’nin, Pakistan aracılığıyla İran’a 15 maddelik bir plan ilettiği ve geçici ateşkes seçeneğini gündeme getirdiği iddiaları da kamuoyuna yansıdı. Söz konusu planda İran’ın nükleer faaliyetlerinin sınırlandırılması ve bazı tesislerin devre dışı bırakılması gibi maddelerin yer aldığı öne sürüldü.

Beyaz Saray ise 15 maddelik planla ilgili bazı bilgilerin doğru olmadığını belirterek, İran ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.