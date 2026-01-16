İran’da 28 Aralık 2025’te para biriminin yüksek değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

Öte yandan ülke genelinde mevcut yönetime destek eylemleri de düzenlendi. Yüz binlerce İranlı'nın katıldığı eylemlerde insanlar düşüncelerini paylaştı.

Eylemciler "Biz de pahalılığa itiraz ediyoruz ama hiçbir düşman da İran halkının faydasına iş yapmaz", "Ülkemizde oluşturulmaya çalışılan kargaşaya itiraz etmek ve onlara 'ülkemizde bunu yapmaya hakkınız yok' demek için buradayız", "Son nefesimize kadar ayaktayız" ifadelerini kullandı.