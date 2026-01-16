İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Araghchi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'i ülkesindeki protestocuları canlı cephaneyle silahlandırmakla ve rejim güçleri arasında yüzlerce ölüme neden olmakla suçladı.

Bu suçlamayı Araghchi, İsrailli gazeteci Tamir Morag'ın tartışmalı paylaşımına dayandırdı.

'BU SEFER YÜKSEK SESLE SÖYLÜYORLAR'

Araghchi, paylaşımında İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürükleme çabalarını eleştirerek, "Bu sefer sessiz kalan kısmı yüksek sesle söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Bakan, İran sokaklarında akan kanı işaret ederek, İsrail'in "protestocuları canlı silahlarla donattığını" ve bunun "yüzlerce ölünün nedeni" olduğunu savundu. Araghchi, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Ölümleri durdurmak için tam olarak nereye gideceğini artık biliyor" dedi.

Paylaşım, Morag'ın X hesabındaki bir ekran görüntüsünü içeriyordu ve kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İSRAİLLİ GAZETECİDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

İsrailli gazeteci Tamir Morag ise, 13 Ocak'ta X platformunda yayınladığı mesajda, İsrail'in Channel 14 kanalında yer alan bir habere atıfta bulundu.

Morag, "Bu akşam Channel 14'ün ana yayınında yayımladık: Yabancı unsurlar, İran'daki protestocuları canlı silahlarla donatıyor ve bu, rejim yanlıları arasında yüzlerce ölünün nedeni. Kimden bahsettiğimizi tahmin etmek serbest" şeklinde yazdı.