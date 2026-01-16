Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Sağlık Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü?

Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü?

30'lu yaşlardan sonra kas kaybını önlemenin yolları, tıp dünyasında giderek daha fazla dikkat çekti. Uzmanlar, bu sürecin doğal olmadığını, yaşam tarzı değişiklikleriyle tersine çevrilebileceğini ifade etti.

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 1

30'lu yaşlardan itibaren kas kaybını önlemek için uzmanlar direnç antrenmanlarını ve yüksek proteinli beslenmeyi önerdi. Bilimsel çalışmalar, düzenli egzersizin kas kütlesini yüzde 2-3 artırabileceğini gösterdi. Bu yöntemlerle sarkopeniyi geciktirerek, sağlıklı ve aktif bir yaşlılık dönemi yaşanabilir, düşme riskleri azaltılabilir.

1 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 2

Bilimsel araştırmalar da, düzenli egzersiz ve beslenmenin kas kütlesini koruduğunu kanıtladı.

2 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 3

Harvard ve Stanford gibi kurumların çalışmaları, sarkopeni olarak bilinen kas erimesinin önlenebileceğini gösterdi. ABD'li uzman Dr. Thomas W. Storer, Harvard'a bağlı Brigham and Women's Hospital'da yürüttüğü araştırmalarda, yaşlanmayla kaybedilen kas kütlesinin geri kazanılabileceğini belirtti.

3 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 4

Storer, "Yaşlı erkekler, yaşlanma nedeniyle kaybedilen kas kütlesini artırabilir" dedi ve en etkili yöntemin progresif direnç antrenmanı (PRT) olduğunu vurguladı.

4 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 5

Bu antrenmanların, ağırlık, tekrar ve set sayılarını artırarak kasları zorladığını ifade etti. Storer, haftada 2-3 kez yapılan 8-10 egzersizin, büyük kas gruplarını hedefleyerek güç ve dayanıklılığı artırdığını ekledi.

5 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 6

Bir diğer uzman, Dr. Gabrielle Lyon, kas odaklı tıp yaklaşımıyla tanındı. Lyon, "Kas, uzun ömür için en büyük organımızdır" diyerek, kas kaybının metabolik hastalıkları tetiklediğini savundu.

6 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 7

Protein alımının kritik olduğunu belirten Lyon, günlük 1-1.3 gram protein/kilogram vücut ağırlığı önerdi ve bunu öğünlere yaymanın kas sentezini uyardığını ifade etti. Lyon'un çalışmaları, kas sağlığının hormonal denge ve zihinsel netlik için vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

7 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 8

PubMed Central'da yayımlanan bir inceleme, 30 yaş sonrası kas kütlesinin her on yılda yüzde 3-8 azaldığını ortaya koydu.

8 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 9

Bu oran, 60 yaş sonrası daha da hızlandı. Araştırma, direnç ve aerobik egzersizlerin kas büyümesini teşvik ettiğini, beslenmeyle birleştiğinde metabolik değişiklikleri düzelttiğini belirtti. Ohio State Üniversitesi'nin bulguları da, günlük yeterli kalori ve protein alımının kas kaybını yüzde 3-5 önleyebileceğini doğruladı.

9 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 10

Stanford'dan bir çalışma, 40'lı yaşlarda kas kaybının yüzde 1 oranında başladığını ve egzersizle yavaşlatılabileceğini kanıtladı. Medicine & Science in Sports & Exercise dergisindeki meta-analiz, 50-83 yaş arası erkeklerde PRT'nin ortalama 2.4 pound kas artışı sağladığını gösterdi.

10 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 11

Araştırmalar, protein zengini diyetlerin (et, balık, yoğurt) ve vitamin D'nin kas kaybını azalttığını vurguladı.

11 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 12

Uzmanlar, haftada 2-4 kez güç antrenmanı yapmayı tavsiye etti. Squat, plank ve ağırlık kaldırma gibi egzersizler, kas gücünü artırdı. Storer, antrenmanlarda yorgunluğa ulaşmanın önemini ifade etti. Beslenmede, her öğünde 20-35 gram protein tüketimi önerildi; örneğin tavuk veya fasulye gibi kaynaklar tercih edildi.

12 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 13

Cleveland Clinic'in raporları, sağlıklı diyet ve egzersizin sarkopeniyi tersine çevirdiğini kanıtladı.

13 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 14

Araştırmalar, omega-3 ve D vitamini takviyelerinin faydalı olduğunu gösterdi. Lyon, kas kaybının önlenmesinin, düşme riskini azalttığını ve bağımsız yaşamı uzattığını belirtti.

14 15
Sarkopeni kabusuna son: Kaslarınızı kaybetmeyin: 30'dan sonra güçlü kalmanın gizli formülü? - Resim: 15

Sonuç olarak, 30'lu yaşlardan itibaren kas kaybını önlemek, bilimsel temelli yaklaşımlarla mümkün hale geldi. Uzmanlar ve araştırmalar, aktif yaşamın anahtar olduğunu ifade etti. Bu stratejiler uygulandığında, yaşlanma süreci daha sağlıklı geçti.

15 15
