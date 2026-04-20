Tahran’da Saldırı İzleri: Büyükelçiler Sahaya İndi

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail saldırıları sonrası ağır hasar alan sivil bölgeler uluslararası diplomatların incelemesine açıldı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Tahran Valiliği koordinasyonunda düzenlenen ziyarette, birçok ülkenin büyükelçisi ve misyon şefi yıkımın boyutlarını yerinde gördü.

Sivil ve Tarihi Mekanlar Hedefte

Heyet, saldırılarda doğrudan hedef alınan veya zarar gören kritik noktaları ziyaret etti. İnceleme yapılan yerler arasında Gandi Hastanesi ve Risalet Meydanı, Rafi Nia Sinagogu, Tarihi Gülistan Sarayı ve meskun mahaller yer aldı.

Büyükelçi Kırlangıç: "Bunun Adı Savaş Hukuku Değil"

Programa katılan Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada gördüğü tabloyu sert sözlerle eleştirdi. Yan yana yıkılan dört binayı ve hayatını kaybeden sivil halkı işaret eden Kırlangıç, şu ifadeleri kullandı:

"Vurulan mahallelerde ölenlerin hiçbir resmi unvanı yok; içlerinde yaşlılar, kadınlar ve çocuklar var. Yaşananların savaş hukukuyla uzaktan yakından bir alakası yok."

Kalıcı Barış ve Ateşkes Çağrısı

Savaşın hiçbir tarafa kazanım sağlamayacağını, aksine sadece yıkım getireceğini belirten Kırlangıç, diplomatik çözümün önemine dikkat çekti. Türkiye'nin barış görüşmelerinin makul talepler çerçevesinde ve bir anlaşmayla neticelenmesini temenni ettiğini vurguladı.